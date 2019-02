L'Inter e Mauro Icardi sono distanti. Come scrive il Corriere della Sera, nel colloquio tenutosi ieri tra Marotta e Spalletti, l'amministratore delegato nerazzurro ha spiegato all'allenatore come i colloqui per il rinnovo stiano andando avanti, che la distanza tra le parti c'è, ma non la questione non deve diventare un alibi per il centravanti interista. La scadenza è lontana (2021), quindi Maurito non deve sentirti in discussione.