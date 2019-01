In casa Inter, continua a tenere banco la questione legata al rinnovo di Mauro Icardi. Dopo l'attacco di Wanda Nara, moglie e procuratrice, e quello del capitano nerazzurro su Instagram, è arrivata la risposta del club nerazzurro attraverso le parole di Beppe Marotta e Luciano Spalletti. Intanto l'Atletico Madrid prova a convincere Diego Godin a restare, mentre è sempre più calda la pista che porta a Nicolò Barella, centrocampista del Cagliari. La società di Corso Vittorio Emanuele continua a lavorare anche su altre piste: Miranda e Ranocchia restano in bilico, con Andersen in cima alla lista in caso di partenza di uno dei due. Tutto nel video di Alessandro De Felice.