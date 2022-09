Ospite alla cena organizzata dall'ex presidente dell'Inter, Ernesto Pellegrini, l'amministratore delegato nerazzurro, Beppe Marotta, si è detto fiducioso in merito alla reazione della squadra. Questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport.



“Guardate che oggi l’Inter ha gli stessi punti che aveva nell’anno dello scudetto con Conte, e dopo sette giornate ha segnato tre gol in più e ne ha subiti 11 come allora, per cui sono convinto che dopo la sosta ci riprenderemo".