L'ad dell'Inter Giuseppe Marotta è intervenuto a Rai Sport prima della sfida di Coppa Italia con il Cagliari: "Scambio Politano-Spinazzola? Non posso confermare perché sono ipotesi con cui conviviamo in questa finestra di mercato, che sappiamo non fatta di scelte ma di opportunità. Sta a noi cogliere le migliori per migliorare un gruppo che ha già dato soddisfazioni. I tifosi possono sognare uno tra Eriksen, Vidal e Giroud? Al di là dei sogni dei tifosi, il management di ogni società deve sempre puntare in alto, anche se non si raggiungono obiettivi. Si fa con trasparenza e si deve cercare sempre fare il massimo nel momento della campagna acquisti e sulle cessioni naturalmente".