Un'idea, difficile, ma assolutamente credibile. Non tanto per la disponibilità della Joya, che al momento c ontinua a dare la priorità al rinnovo con la Juventus, ma per quello che dicono i numeri., se, in caso di luce verde da parte dell'argentino, l'Inter può permettersi l'investimento. Che sarà comunque corposo, anche se Dybala va in scadenza e non è necessario pagare il costo del cartellino.Tanti soldi per l'Inter, che vuole abbassare il monte stipendi, che ha necessità di rispettare gli equilibri finanziari. Ma che fiuta l'affare, con un dirigente navigato come Marotta, esperto in colpi a parametro zero. I conti tornano, un assist prezioso può arrivare dai contratti pesanti in scadenza. A giugno i nerazzurri saluteranno infatti Vidal e Vecino,. L’addio di Eriksen è stata una minusvalenza per il bilancio, maA questi bisogna aggiungere Sanchez, in scadenza a giugno 2023, che può essere salutato a giugno pagando una buonuscita di 4,5 milioni.(il cileno oggi ne guadagna 7 netti). I soldi per pagare lo stipendio a Dybala ci sarebbero già, ma non è detto che siano sufficienti per portarlo a Milano.