Mentre procede a gonfie vele la trattativa per Paulo Dybala, l'Inter e Marotta guardano ancora in casa Juventus, da cui potrebbero arrivare i prossimi rinforzi per Simone Inzaghi. La dirigenza del club milanese ha messo gli occhi su Juan Cuadrado e Federico Bernardeschi, due esterni portati a Torino proprio dall’attuale ad interista: secondo i betting analyst, il più vicino a vestire la maglia nerazzurra è il colombiano, offerto a quota 5. Come riporta Agipronews, sale invece a 7,50 la possibilità di vedere invece Bernardeschi all’Inter, con il mancino toscano che potrà decidere da solo il proprio destino visto il mancato rinnovo con la Juve dell'accordo in scadenza il 30 giugno. Usato sicuro e di qualità, giocatori che Marotta conosce bene e che si integrerebbero alla grande con gli schemi tattici di Inzaghi.