L'Inter ha acquisito la sicurezza di poter chiudere molto in fretta la pratica Dzeko. Questo è quanto scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, che spiega come i nerazzurri non chiudano a un ulteriore e decisivo rilancio.



“Dzeko è l’affare più vicino alla chiusura. Il bosniaco è tra i convocati per l’amichevole di oggi della Roma con il Perugia, ma l’Inter conta di chiudere a breve l’operazione. Il dialogo con la società giallorossa resta aperto: il rilancio a 15 milioni non ha sortito gli effetti sperati, il club giallorosso è fermo a quota 20 ma se l’Inter resta fiduciosa su una conclusione a breve vuol dire che ha in testa la possibilità di un ulteriore rilancio, magari attraverso dei bonus”.