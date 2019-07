Le alte pretese del Manchester united non spaventano l’Inter, che continua a perseguire la volontà di portare in nerazzurro Romelu Lukaku. Questo è quanto lascia apprendere Beppe Marotta a margine della conferenza stampa di Samir Handanovic, che a Lugano ha presentato l’amichevole di domani contro i padroni di casa svizzeri. 85 milioni di euro, questa la richiesta dei “Red Devils” che Ausilio ha avuto modo di raccogliere nel blitz inglese di venerdì, dove negli uffici di Londra ha appreso come al momento il Manchester United non abbia alcuna intenzione di abbassare il tiro, anzi…



OTTIMISMO PER LUKAKU - Una richiesta addirittura al rialzo quella dello United, che sta decisamente tirando la corda nel tentativo di guadagnare quanto più possibile dalla cessione del centravanti belga. Strategia che Marotta probabilmente aveva messo in conto, tanto che l’amministratore delegato della società di viale della Liberazione si dice fiducioso circa il buon esito della trattativa: “Se sono ottimista per Lukaku? Come lo sono per tutto”, ha risposto l’ex dirigente bianconero, senza tradire né fretta né preoccupazione, nonostante il tempo stringa e a dispetto dell’asfissiante pressing di Antonio Conte, per niente soddisfatto di partire verso la Cina senza neanche un attaccante tra quelle richiesti (Dzeko-Lukaku).



LA PAZIENZA DI CONTE - Tra Inter e United, dunque, proseguiranno i contatti, con i nerazzurri intenzionati a raggiungere un accordo sulla base di un’offerta di 70 milioni di euro più altri 5 di bonus, chiaramente con pagamento dilazionato e prestito oneroso di circa 15 milioni di euro. Ci vorrà ancora tempo, il tecnico salentino dovrà armarsi di pazienza e sperare che dall’Inghilterra la volontà di Lukaku possa rivelarsi utile al fine di sbloccare la situazione. Da Roma intanto continuano a insistere per Esposito, i giallorossi vogliono assolutamente inserire l’attaccante italiano nella trattativa Dzeko, ma a tal proposito il no dell’Inter è irrevocabile.