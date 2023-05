Beppe Marotta è tra gli artefici massimi dell'impresa dell'Inter, capace di arrivare fino alla finale di Champions League. A Istanbul i nerazzurri troveranno il Manchester City di Guardiola, da tutti dato come chiaro favorito.



L'ad dell'Inter però non si dà per sconfitto in partenza, anzi, a SportMediaset, ha rilasciato una breve dichiarazione: "Siamo onorati di essere arrivati fin qui, adesso ce la giocheremo fino in fondo anche col Manchester City e con tanto orgoglio. Guardiola ha detto che non è mai facile affrontare una squadra italiana? È giusto, ha ragione perché gli daremo del filo da torcere".