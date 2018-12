Beppe Marotta non è ancora ufficialmente il nuovo amministratore delegato per la parte sportiva dell'Inter, ma avvicinandosi sempre più il prossimo mercato invernale, l'ex ad della Juventus sta già iniziando a lavorare insieme al ds Piero Ausilio per porre le basi su importanti idee per lo sviluppo del progetto nerazzurro in ottica futura. E fra i nomi più chiacchierati del mercato Marotta ha scelto come priorità assoluta quella di Nicolò Barella.



IN PUGNO - Se l'arrivo di Radja Nainggolan a Milano ha aperto un canale privilegiato di trattativa con Alessandro Beltrami, l'agente del centrocampista del Cagliari, l'avvento di Marotta ha avvicinato ancor più l'Inter al presidente Giulini. I due dirigenti, infatti, hanno più volte incrociato i propri percorsi anche in tema mercato negli ultimi due anni in cui i rapporti fra il club sardo e la Juventus si sono rafforzati proprio grazie al dirigente varesino. Secondo il Corriere dello Sport Marotta è già tornato a bussare alla porta di Giulini per Barella cercando di sfruttare i buoni rapporti ed evitare la concorrenza di club come Monaco, Atletico Madrid, Liverpool e soprattutto Juventus.



QUANTO COSTA - Un canale preferenziale che mette l'Inter in pole position. Barella è in pugno anche se il club nerazzurro ora dovrà lavorare ampiamente con il Cagliari per la formula di pagamento. Per i sardi Barella è un patrimonio fondamentale, è valutato 50 milioni e difficilmente si arriverà a sconti. Piuttosto si sta studiando la possibilità di dilazionare il pagamento anche grazie all'inserimento di qualche contropartita. In questo subentrerà anche il lavoro di Ausilio e di un settore giovanile sempre pronto a sfornare talenti.