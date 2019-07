L'Inter ci ha provato per Adrien Rabiot. Come rivela Tuttosport, Beppe Marotta ha tentato di scippare il centrocampista allora al Paris Saint-Germain alla Juventus: ci fu infatti un contatto tra l'amministratore delegato nerazzurro e la mamma del francese, Veronique. Nessun margine di manovra, però, per l'Inter, con Barcellona o Juventus nel destino del classe '95. Poi, alla fine, l'ha spuntata la Vecchia Signora.