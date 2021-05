Anche l'ad sport dell'Inter, Giuseppe Marotta, ha parlato a Inter TV a margine della festa scudetto di oggi: "Come ha detto il nostro mister, questo scudetto è un'opera d'arte grandiosa. È stata un'impresa straordinaria, frutto di una grande cultura del lavoro e senso di appartenenza da parte di tutti i protagonisti. Questo Scudetto è il giusto riconoscimento per la società, l'allenatore, i giocatori e ovviamente tutti i nostri tifosi. Con il lavoro di Antonio Conte abbiamo messo le basi già nella scorsa stagione e la crescita si è concretizzata ulteriormente in questa annata permettendoci di costruire una squadra e un gruppo molto legato, che ci ha portato a superare anche i momenti di difficoltà e ci ha fatto raggiungere questo successo".



ISTANTANEA STAGIONE - "Quando abbiamo battuto 2-0 in maniera perentoria la Juventus, credo sia stato il momento da cui è iniziata la nostra forte convinzione, quel successo ci ha dato grande consapevolezza e da lì è iniziato un percorso che ci ha permesso di arrivare al tricolore con largo margine sugli avversari".