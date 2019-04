Beppe Marotta, amministratore delegato dell'Inter, ha parlato a Dazn prima della sfida contro il Genoa: "Icardi? Dal punto di vista della professionalità l'ho visto bene, ora dobbiamo metterci tutto quello che è successo alle spalle e guardare al futuro con ottimismo. Dobbiamo essere squadra e vincere, senza alibi, questo è il messaggio che vogliamo dare. In società ci sono compiti, competenze e professionalità in tutte le componenti, io do supporto all'area sportiva con la mia esperienza".