Beppe Marotta, amministratore delegato dell'Inter, parla a DAZN prima della sfida contro il Sassuolo, commentando così i rumors che danno Godin, capitano dell'Atletico Madrid, vicino ai nerazzurri: "Devo sottolineare come l'Inter ha un appeal molto forte, tanti giocatori ci cercano e tanti agenti bussano alla nostra porta. Questo ci lusinga, perché rappresentiamo un punto di riferimento nello scenario calcistico molto valido. Si presentano profili di campioni che noi non dobbiamo farci scappare e Godin rientra tra questi. C'è ampia disponibilità nell'individuare questi profili da noi".



SU ICARDI - Due parole, poi, su Mauro Icardi e il rinnovo di contratto: "Rinnovo discusso? Discusso per voi, queste cose sono nelle dinamiche del calcio. Non c'è alcun dubbio che lui rimanga qui, noi siamo contenti di lui e viceversa. Si tratta solo di mettere le firme".