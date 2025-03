Inter, Marotta: "Il rinnovo di Inzaghi è una formalità"

Il presidente e amministratore delegato dell'Interha parlato a tutto tondo intervenendo a Radio Anch'io Sport: ha toccato il tema della Nazionale e ha analizzato il campionato,- assicura Marotta - Siamo molto contenti di come sta lavorando, in questi anni ha fatto molto bene. Lo considero uno dei migliori allenatori al mondo tra quelli in circolazione, inoltre ha il vantaggio di essere stato un ottimo giocatore e questo da un certo punto di vista lo ha facilitato".

- "Ci sono tre squadre candidate alla vittoria del campionato, era da anni che non si vedeva una Serie A così avvincente.. Il numero di partite alle quali si sottopongono i giocatori rappresenta un problema importante, rispetto al passato l'aspetto tattico, tecnico e agonistico è cambiato e il dispendio di energie fisiche in questi anni è molto diverso".- "Rispetto alle altre nazionali europee siamo in difficoltà perché. Bisogna avere pazienza, perché i grandi traguardi li abbiamo sempre raggiunti; i ragazzi sono giovani, diamo tempo a Spalletti che sta facendo un ottimo lavoro".

