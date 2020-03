Beppe Marotta, ad dell'Inter, ha parlato ai microfoni di Rai Sport della situazione legata al rinvio della sfida con la Juve per l'allarme Coronavirus: "La priorità oggi è tutelare la salute dei cittadini. Parlando da dirigente sportivo, dico però che in queste ultime scelte è stato usato un criterio logico che ci mette in difficoltà dal punto di vista del calendario. Sono preoccupato dalla possibile proroga del decreto ministeriale fino all'8 marzo per le Regioni interessate. Mi chiedo come si possa gestire già il prossimo turno di campionato. Serve un criterio univoco, sta a noi uomini di sport rendere il calendario competitivo di Serie A senza mutarne il rinvio".



SUL RINVIO DI JUVE-INTER - "Si doveva decidere prima di rinviare le gare di questo week-end. Farlo così all'ultimo crea un problema, che però riusciremo a superare".



SU INTERISTI ARRABBIATI - "Dobbiamo rispettare la decisione della Lega, nonostante si dovesse prendere prima. L'importante è rispettare tutti i tifosi, è impensabile che la sfida tra Inter e Sassuolo possa giocarsi a porte chiuse. Questa è la mia più grande preoccupazione".