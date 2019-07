L'amministratore delegato dell'Inter Giuseppe Marotta ha parlato all'Ansa del mercato dei nerazzurri, dopo il vertice in Cina al quale hanno partecipato il presidente Steven Zhang, il ds Ausilio, l'amministratore delegato corporate Alessandro Antonello e Gabriele Oriali.



LE PAROLE DI MAROTTA - Ecco le parole riportate dall'Ansa: "Un incontro proficuo, nel quale è emerso una volta di più che la società e il tecnico Conte sono in simbiosi: presto avrà la rosa vera completa per lavorare sui dettagli come vuole e sa fare".