L'Inter era assolutamente contraria per ovvie ragioni di classifica, tanti i punti che la distanziano da quarta e quinta, ma se il campionato dovesse ancora fermarsi per nuovi contagi da Coronavirus, la Champions dei nerazzurri potrebbe tornare in discussione. Il motivo è semplice: il consiglio federale ha votato a favore di Play Off e Play Out, 18 voti favorevoli e 3 contrari. All'opposizione c'erano solo Marotta, Dal Pino e Lotito (rappresentanti in consiglio per la Lega di A). L'amministratore delegato dell'Inter, che già aveva ingoiato amaro per la decisione sulle date della ripresa, dovrà accettare un'altra decisione che va contro i piani e i programmi dell'Inter.