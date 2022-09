A seguito della sconfitta in Champions contro il Bayern e al susseguirsi delle voci di mercato che già raccontavano di un possibile cambio in panchina,, Beppe, ha parlato ai microfoni di Sky schierandosi al fianco di“Serve sempre sano e realismo, ogni sconfitta porta con se un’analisi più attenta delle problematiche è da dirigente bisogna programmare confronti che fanno nascere sempre qualcosa di positivo per il futuro.lo strapotere della prenier e di altri campionati è rappresentato anche dalla possibilità di spese".Noi dobbiamo andare alla ricerca dei loro difetti. I blackout della squadra? La preoccupazione non deve portare ad ansie o paure, l’analisi deve essere approfondita eBisogna crescere nel collettivo e l’Inter, per blasone, deve essere sempre competitività al di là di chi scende in campo. L’allenatore è anche gestore di un gruppo che in questo momento deve sopportare lo stress di impegni ravvicinati. Inzaghi ha una rosa da sfruttare a seconda delle partite e delle indicazioni che trae in allenamento. Lo sta facendo bene, nonostante le ultime due siano state sconfitte".Noi abbiamo un obbligo verso i nostri tifosi, dobbiamo ripagarli al massimo".Chi sostituisce Lukaku deve essere alla sua altezza e non quando l’Inter partecipa a una competizione deve ambire al massimo, la seconda stella è un sogno. Le avversarie sono forti ma questo non ci deve destabilizzare”.