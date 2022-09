Due settimane per dissolvere le nubi e ritrovare serenità. L’Inter ha necessità di ripartire e lo farà già da oggi, con il rientro al lavoro in Pinetina, seppur a ranghi ridotti.anche perché tra i non convocati per le nazionalitre che sanno come guidare un gruppo come quello nerazzurro, chiuso in un labirinto ma alla ricerca della via d’uscita. Oltre ai tre sopracitati, anche Calhanoglu, Mkhitaryan, Darmian, Gagliardini e Cordaz saranno a disposizione di Inzaghi.Inzaghi deve ricompattare il gruppo e portarlo nuovamente a sé, questo l’obiettivo più urgente del tecnico nerazzurro, che potrà contare sul sostegno della società. A tal proposito. In viale della Liberazione tengono a precisare che non si tratta di una manovra d’emergenza, ma al di là di ogni interpretazione,. Gesto prevedibile ma non banale, di questi tempi.