Una serata europea importante, quella che attende l'Inter in quel di Salisburgo: contro la formazione austriaca, i nerazzurri possono mettere una seria ipoteca sul passaggio del turno in Champions League. Anche Beppe Marotta, ad sport del club, intervistato da Amazon Prime sul prato della Red Bull Arena, sottolinea il valore di questo match: "I miei figli? L'importante è che restino nello sport".



QUALIFICAZIONE CON DUE TURNI D’ANTICIPO - "C'è maggiore consapevolezza frutto dei risultati di questo gruppo. Dobbiamo onorare questo aspetto da stasera contro un avversario difficile, con giocatori giovani e validi tecnicamente".



TURNOVER - "Giochiamo tante competizioni, è giusto allestire una squadra numerosa, poi sta al tecnico dosare l'impiego. Inzaghi lo sta facendo nel migliore dei modi. Abbiamo una rosa di titolari e cotitolari, non penso che si senta la mancanza di certi elementi".



KONATE’ O UN REGALO DI NATALE - "Abbiamo un budget che ci dice di rispettare determinati traguardi. Superare il girone è uno degli obiettivi, dobbiamo guardare al lato sportivo ma anche a quello economico. Questo gruppo ci sta dando molte soddisfazioni. Konaté ci piace, ma non è l'unico. Ci sono tanti giocatori sul taccuino nostro e di altri club".