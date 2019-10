Intervenuto ai microfoni di Sky a pochi minuti dalla sfida contro il Parma, l'amministratore delegato dell'Inter, Beppe Marotta, ha dichiarato: "Non dobbiamo guardare la classifica, dobbiamo pensare a noi. Il risultato della Juve non ha condizionato il pre-gara nello spogliatoio".



SU ESPOSITO - "C'è la felicità di valorizzare il valore del settore giovanile, portando alla ribalta dei giovani interessanti. Ha fatto un cammino difficile, lo curiamo. L'esordio non significa niente, esordire è un punto d'arrivo parziale, deve consolidarlo. Ha tanto da imparare, ha un grande maestro come Antonio Conte. Da quando lo sta allenando ha già fatto vedere diversi miglioramenti del ragazzo".



SULL'ITAL-INTER - "E' molto importante, lo zoccolo duro degli italiani è fondamentale per il campionato e per l'Europeo. Il made in Italy è di grande valore, offre tanto sia in termini di calciatori che di allenatori. I giovani da soli non possono vincere. Sarebbe bello poter essere protagonisti con qualche giocatore italiano".