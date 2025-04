Inter, Marotta: "La Serie A deve tornare a 18 squadre. Faremo la seconda squadra al 100%"

AFP via Getty Images

, presidente e amministratore delegato dell'Inter, ha parlato dal palco de Il Foglio a San Siro, anche del futuro del campionato di Serie A e della possibilità di creare la seconda squadra nerazzurra. Per il numero 1 nerazzurro la necessità è unica ed è quella di riportare la Serie A a 18 squadre."Ci sono tanti soggetti in ballo, leghe nazionali, Uefa e Fifa e dobbiamo armonizzare meglio il calendario perché si arriva a oltre 60 partite.. Il mio punto di vista è questo, poi magari visto dal punto di vista di squadre meno blasonate vogliono tenere questo format".

"Io però dico sempre che se le grandi squadre vanno bene, va bene tutto il movimento. Se le grandi squadre hanno introiti li reinvestono nel sistema. Per avere lo zoccolo duro di Italiani devi avere i soldi per comprarli...""Quello della seconda squadra è stato un esperimento fatto sotto la mia gestione alla Juventus. Alla luce del fatto che le rose devono essere ampliate, la seconda squadra può essere già un serbatoio per poter attingere per le cosidette riserve. Oggi il divario che c'è fra l'Under 19 e la prima squadra è enorme. L'Inter farà la seconda squadra al 100% fatto salvo che ci sia la possibilità dell'inserimento nel campionato di Serie C con la rinuncia. Giocheremo a Monza e ci alleneremo ad Interello".