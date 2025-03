Inter, Marotta: "Lautaro? Anacronistico che la Procura parta da un esposto di certi tifosi"

Beppe, presidente dell', ha parlato a Dazn prima del big match contro il Napoli:"Essere ancora in Champions sicuramente è un motivo di orgoglio, anche se non lo ritengo un fatto straordinario. Dispiace essere da soli, si creano dei danni al ranking".- "Non sono quelli solamente che determinano, guardate l'Atalanta che ha pareggiato contro il Venezia in casa. Il campionato è difficile, spesso i pronostici non vengono rispettati".- "Non volevo parlarne ma mi corre l'obbligo di rispondere. E' una situazione stucchevole, sembra che Lautaro abbia commesso chissà quale crimine. Io credo alla sua versione assolutamente. Poi da uomo di sport bisogna avere rispetto delle autorità, accettiamo l'iter processuale. Rimane anacronistico che questo sia partito da un esposto di tali tifosi, non so neanche bene. Se la Procura lavora solo sugli esposti che riceve, ci vogliono centinaia di uomini a disposizione. Noi siamo a disposizione, ci adegueremo al contraddittorio ma crediamo al nostro capitano"

Marotta si riferisce alla notizia pubblicata da La Gazzetta dello Sport secondo la quale le indagini sarebbero partite da un esposto di tifosi della Juventus dopo la partita dello Stadium tra le due squadre.