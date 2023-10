, amministratore delegato dell', è intervenuto a Sky Sport prima della partita con il Benfica, seconda giornata della fase a gironi di Champions League: le sue dichiarazioni.- "Questo gruppo è stato formato qualche anno fa e oggi è maturato molto anche come responsabilità. Questo, insieme alle qualità tecniche, fa sì che sia una squadra competitiva".- "L'aspetto del contratto è l'ultimo dei pensieri. Secondo me la più bella è il fatto che Lautaro è stato riconosciuto come leader, con la fascia di capitano gli dà maggiore responsabilità e negli ultimi anni ha acquisito una mentalità vincente".- "Non ha ancora raggiunto la parte più solida della carriera, quella legata all'esperienza. Quando ha iniziato all'Inter era un talento, oggi è un campioncino, o meglio un campione che se la gioca per statistiche e valutazioni con tanti campioni del presente e del passato. Ma è un attaccante molto giovane, si sa che l'esperienza è fondamentale".- "Ognuno all'interno di una squadra assume un ruolo con determinate strategie. Qui lo staff fuori dal campo ha creato una squadra unita che ha analizzato alcuni aspetti come la creazione di una cultura della vittoria. Poi abbiamo creato un zoccolo duro di italiani che danno un valore aggiunto rispetto agli stranieri. Penso sia questo il modello giusto. Sappiamo che quest'anno vincendo in Italia raggiungeremo la seconda stella. E questo è quello che vogliamo"."No, non c'è necessità. C'è un allenatore che è il leader della squadra, ha un colloquio continuo coi giocatori e un confronto giusto".