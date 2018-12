È arrivato il giorno di Beppe Marotta all'Inter. Oggi l'ex dirigente della Juventus sarà nominato ufficialmente come amministratore delegato del club nerazzurro, nel Consiglio d'Amministrazione che si terrà a partire dalle 14. LIVE su Calciomercato.com tutta la prima giornata interista di Marotta, con l'inviato Pasquale Guarro.- E' terminato il consiglio d'amministrazione dell'Inter, con il comunicato che ufficializza Marotta come nuovo ad.È iniziato il consiglio d'amministrazione dell'Inter, che ha nominato Marotta amministratore delegato Anche Steven Zhang, presidente dell'Inter, è arrivato in sede.Beppe Marotta è arrivato nella sede di corso Vittorio Emanuele, dove alle 14 prenderà il via il Cda.