A margine della sfida contro il Cagliari, l'amministratore delegato dell'Inter, Beppe Marotta, ha risposto alle domande di Dazn nel prepartita.



“L’incontro ad Appiano? È un momento di consuetudine, avviene quotidianamente. Abbiamo analizzato il momento nell’ottica positiva, con giusta autocritica e visione ottimistica del futuro. Eriksen? Non è stato un argomento, sono competenze dell’allenatore. Lui è a disposizione con grande professionalità ed è giusto che l’allenatore decida sull’opportunità di schierare questo o l’altro giocatore. Oggi gioca ed è la testimonianza che tutti sono utili. Stagione positiva solo con lo scudetto? No, questo è un ciclo iniziato l’anno scorso. Tutto è migliorabile, c’è amarezza e delusione per essere usciti dalla Champions, questo condiziona i nostri sentimenti e quelli dei tifosi che vivono per questa fede. Noi abbiamo l’obbligo di lottare per traguardi importanti, dobbiamo migliorarci, ma io che sono dentro e valuto quotidianamente il lavoro fatto, dico che questo ciclo è finito parzialmente con la finale europea dell’anno scorso e quest’anno sta continuando in un percorso fitto di difficoltà. Il lavoro dell’area tecnica sta producendo miglioramenti nell’ottica del nostro obiettivo futuro. Quando Conte parla di costruzione si riferisce al mercato? Stiamo migliorando, se vieni eliminato ed altri vanno avanti significa che c’è differenza. C’è stato un lavoro importante, che ha portato segnali di crescita evidenti. Dobbiamo lavorare ancora perché la delusione è accompagnata da autocritica e l’autocritica porta a volersi migliorare”.