Intercettato da Alanews all'esterno della sede della FIGC a Roma dove si è tenuto oggi il Consiglio federale, l'amministratore delegato dell'Inter, Beppe Marotta, ha per ora stoppato il mercato in entrata dei nerazzurri.



DZEKO - La presenza a Roma poteva essere vista come una chiave importante per sbloccare l'affare Edin Dzeko con i giallorosso, ma Marotta ha chiuso: "Per ora non ci sono novità di mercato. Neanche su Dzeko? No, nessuna novità'