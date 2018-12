Il nuovo ad sport dell'Beppeha parlato ai microfoni di Sky per presentare il match col Napoli ma anche per esprimere il punto di vista societario sull'affaire Nainggolan:"Direi di sì, le motivazioni ci sono e proveremo ad arrivare fino in fondo"."La nostra posizione è quella del comunicato stampa di qualche giorno fa, che racchiude le nostre decisioni. Nostre intese come società che raccoglie le indicazioni dell'allenatore, che è il leader del gruppo. Dopodiché, le dinamiche interne sono gestite da noi ed è giusto non parlarne in questa sede. Radja è allo stadio, questo dimostra l'attaccamento alla squadra, alla società e ai tifosi"."Penso di no, anzi assolutamente no, una decisione del genere non può invalidare una scelta fatta a luglio. La decisione è stata presa perché ci sono diritti e doveri all'interno di un gruppo, ma quando l'allenatore sarà reinserito sarà tutto dimenticato e sarà anche compito nostro farlo rendere nel modo migliore. Una squadra è composta da uomini che sanno cogliere gli aspetti negativi. Sono cose che sono sempre esistite: lui ha sbagliato, la società è stata vigile, ora questo capitolo va considerato chiuso"."Assolutamente positiva. Questo è nello spirito della società, sono fiducioso sul fatto che faremo una bella partita".