Beppe Marotta, amministratore delegato dell'Inter, ha parlato a Dazn prima della sfida contro l'Udinese: "Noi siamo concentrati sul finale di stagione, importante per il futuro del club. Con Spalletti c'è un ottimo rapporto, non ci sono motivi di attrito. Portiamo in porto l'imbarcazione il più presto possibile e poi vedremo quale sarà il futuro, con lui sicuramente andremo ad analizzare quelli che saranno i programmi".