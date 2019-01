All'uscita dal consiglio della Figc, l'ad dell'Inter Beppe Marotta parla ai cronisti presenti: "Inter-Lazio? Speriamo sia una bella partita. Perisic? Nessuna novità. Non credo andrà via nessuno. In entrata? Neanche. Mercato ridotto! Non c'è nessuna novità, veramente".