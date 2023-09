Show Player

, amministratore delegato dell’Inter, ha parlato così al Premio Gentleman 2023.– “Ha un fascino particolare. Questo dualismo è storico, piacevole, i tifosi lo aspettano questo momento. Speriamo sia una bella partita, uno sport per il nostro calcio”.“No, siamo appena all’inizio del campionato. Abbiamo autorevolezza come squadra, un mix di giovani ed esperti. A distanza di due anni, il lavoro di Inzaghi sta dando i suoi frutti”.“E’ il nostro capitano, merita questa responsabilità. È cresciuto molto, uno dei nostri veri protagonisti, pur essendo ancora giovane, potrà dimostrare di migliorare ancora. È un campione”“Per lo Scudetto ci sono sempre le solite, c’è grande equilibrio. Non dimentichiamo Juventus, Lazio, Roma e Atalanta”.“E’ stato difficile, anche perché abbiamo dovuto gestire il fenomeno del mercato arabo, le cui conseguenze non si riescono a capire ancora. Ha sconvolto il mercato europeo. È un vantaggio economico ma ha fatto perdere qualità ai club europei”.“Rinnovo? Prolungamento di contratto giusto, quando viene manifestato un concreto senso di appartenenza. Se lo merita e l’abbiamo recepito, quanto prima intavoleremo una discussione per prolungare”.– “Mi dispiace, è un grande professionista. Non entro nel merito. È stata una casistica sfortunata, visto l’involontarietà”.