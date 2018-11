Dopo due allenatori () e undici calciatori (daadpassando per i vari),è il primo dirigente a passare direttamente da Torino a Milano.- Prima che scoppiasse lo scandalo Calciopoli, Massimo, ma (per fortuna) la trattativa non è andata in porto. Oltre alla lettera iniziale del cognome, Marotta con Moggi ha in comune soltanto il fatto di aver vinto ricoprendo il doppio incarico di amministratore delegato e direttore generale alla Juventus. Con- In attesa dell'annuncio ufficiale, sarà interessante vedere come si comporterà su uno dei temi chiave del calciomercato: le: "Il valore di un giocatore è dato nel momento della sua cessione - disse in un'intervista rilasciata un anno e mezzo fa -. Se avessi messo una clausola su Pogba tre anni prima di cederlo, avrei detto: 60 milioni di euro vanno bene. Invece lo abbiamo venduto a 110 milioni.valide solo per l'esterno: da 110 milioni di euro per i due attaccanti argentini e da 60 milioni di euro per il centrocampista croato. Con l'arrivo di Marotta, l'Inter si metterà al lavoro per eliminarle dai rispettivi contratti? Sarebbe un primo passo verso l'