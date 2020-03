L'Inter non vuole recuperare la gara contro la Juve in data 9 marzo. Questo è quanto spiega Marotta, amministratore delegato della società nerazzurra, ai microfoni della Rai: “Recupero il 9 marzo? Noi siamo contrari, è tutto come prima”. Queste la breve dichiarazione di Marotta twittata dal profilo ufficiale di Rai Sport.