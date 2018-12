Intervenuto ai microfoni di Sky, Beppe Marotta ha annunciato che l'Inter non presenterà ricorso, i nerazzurri, quindi, giocheranno le prossime due gare casalinghe a porte chiuse e la terza senza la presenza della Curva.



“E’ stata una settimana che deve portare a grandi riflessioni sui comportamenti razzisti, al di là della tragica morte del tifoso. Il mondo del calcio non va demonizzato, bisogna riflettere sul disagio sociale. Oggi si ricomincia accantonando quanto accaduto e aspettando i tavoli di discussione per provare a debellare il fenomeno. Fermare il campionato sarebbe stato azzardato. Noi vogliamo esaminare il dispositivo che porta alla sentenza del giudice sportivo, ma non faremo appello, pur rendendoci conto che questa decisione penalizza gran parte dei tifosi che non c’entra nulla. Bisogna discutere per evitare di penalzzare chi si comporta in modo corretto e lo dico da dirigente federale. Oggi siamo ad Empoli per dare continuità al nostro ruolino di marcia, abbiamo obiettivi importanti e dobbiamo superare questo esame”.