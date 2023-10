se non ci fosse stata la dirigenza italiana al comando a Milano? Inutile girarci attorno, l'area sport e l'area corporate del club, due anime che sono riuscite a lavorare in stretta simbiosi, hanno saputo non solo tenere in linea di galleggiamento i conti del club, ma sono anche riuscite a tenere la squadra credibile e competitiva al punto da essere riuscit ad arricchire la sala trofei della sede di Viale della Liberazione di nuovi e importanti titoli. E con un 2024 che si preannuncia vitale per la società (ci sono i bond e i finanziamenti da ripagare o rinegoziare)sul futuro arriva proprio dalle parole dell'amministratore delegato dell'area sport Beppe Marotta che non ha blindato il suo futuro in nerazzurro.Presente al Festival dello Sport di Trento, l'ad nerazzurro in mixed zone è stato stuzzicato sul suo futuro e da chi, come i tifosi interisti lo vorrebbero per sempre in dirigenza. "Se posso diventare la bandiera dell'Inter?Un messaggio che è anche un monito, soprattutto, dopo le frecciatine sull'impegno della proprietà di soltanto qualche giorno fa dal palco del premio Golden Boy: "Il vantaggio di questa proprietà è che ti lascia lavorare tranquillo, non ti condiziona".Arrivato all'Inter nel dicembre 2018 dalla Juventus, l'approdo di Marotta in nerazzurro è coinciso di fatto, con la crescita incondizionata del valore sportivo del club, con la vittoria dello scudetto di Conte, le due Coppe Italia e le due Supercoppe con Inzaghi, e le due finali europee, una di Europa League e una di Champions League perse nel 2020 e nel 2023. L'apporto di questa dirigenza a questa squadra è a conti fatti importantissimo e quelI giocatori passano, l'Inter resta, è una frase che gli abbiamo sentito dire spesso, ma verrebbe da dire che non tutti i dirigenti passano lasciando lo stesso segno e quello lasciato da Marotta ha ritrasformato la realtà nerazzurra in una piazza vincente.