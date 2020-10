Intervenuto ai microfoni di Dazn, l'amministratore delegato dell'Inter, Beppe Marotta, fa il punto della situazione sugli ultimi giorni di mercato.



“La percezione di una nuova consapevolezza dell’Inter? Abbiamo rafforzato il concetto della credibilità anche per aver lavorato un anno tutti insieme. La situazione di Juve-Napoli? Lo scorso anno abbiamo concluso una stagione anomala e adesso ne abbiamo iniziata un’altra. Non voglio esprimere giudizi perché non conosco dinamiche. Dobbiamo tutelare la salute di tutti, ma esiste un protocollo che regola lo svolgimento di queste gare. Una situazione così può denunciare precarietà, ma ripeto, non conosco bene le circostanze. Ultimo colpo di mercato? Abbiamo vissuto all’insegno della contrazione economico-finanziaria registrata in tutta Europa. Alonso? Non è in agenda e non arriverà. Nainggolan? Mai trattenere un calciatore che esprime il desiderio di andare via”.