Inter, Marotta: "Nuovo San Siro: speriamo di iniziare i lavori nel 2027, inaugurazione nel 2030"

AFP via Getty Images

Il presidente dell'Inter Beppe Marotta, in occasione dell'incontro con gli Inter Club a San Siro, è intervenuto proprio sul tema dello stadio e sulle nuove evoluzioni dell'impianto in condivisione con il Milan. L'offerta, come riporta SportMediaset, è stata inviata due settimane fa: "Abbiamo provveduto circa 15 giorni fa a presentare con il Milan la nostra offerta d'acquisto di San Siro e delle aree limitrofe al Comune di Milano, adesso ci sarà un bando al quale potranno essere interessati anche altri interlocutori. L'obiettivo è diventare proprietari di questa area. Ci saranno degli iter burocratici e se tutto va bene i lavori potrebbero iniziare nel 2027. Speriamo di poter inaugurare il nuovo stadio nel 2030. Questi sono i tempi, io sono ottimista e credo che si possano rispettare".

"San Siro è stato contenitore di emozioni, qui ho visto l'Inter vincere la seconda Coppa Campioni nel 1965. E tutti sanno a memoria quella formazione: Sarti, Burgnich, Facchetti, Bedin, Guarneri, Picchi, Jair, Mazzola, Peirò, Suarez, Corso. Ma ora pensiamo al futuro e, per volere della nuova proprietà, stiamo pensando a uno stadio moderno".