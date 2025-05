AFP via Getty Images

Inter, Marotta: "Oakrtree non si aspettava questi risultati, ci hanno fatto operare come prima"

Alessandro Di Gioia

25 minuti fa

1

Giuseppe Marotta, presidente dell'Inter, ha parlato a Sky prima della finale di Champions League contro il PSG:



SU PELLEGRINI - "Era in primis un appassionato sportivo, un grande presidente, ma soprattutto un grande uomo. Aiutava il prossimo in modo materiale e morale. Viene a mancare uno dei grandi dirigenti del passato"



SULLE EMOZIONI - "Sette undicesimi erano a Istanbul, in questi anni hanno acquisito esperienza nelle sfide importanti in Europa. Sanno affrontare avversari a livello europeo, la prestazione sarà positiva ma giochiamo contro una grande squadra".



SU OAKTREE - "Non si aspettavano risultati così importanti e straordinari, siamo contenti di averli ripagati. Hanno operato in modo silente, è una presenza importante ma l'operatività è continuata come prima. Siamo molto felici"