Inter, Marotta: "Ottimista per Thuram per mercoledì. E' una delle stagioni più difficili degli ultimi anni"

, presidente dell', parla ai microfoni di DAZN nel pre-partita del match di oggi pomeriggio contro laal Meazza: "Lo stato d'animo è quello di una squadra consapevole di recitare un ruolo importante. Oggi è una sfida impegnativa in un momento dove l'aspetto mentale gioca un ruolo importante.. Jair? Ho avuto modo di apprezzarne le grandi qualità con le sue folate sulla fascia. Era parte integrante di un'Inter campione e proprio qui fu autore di un gol importante nel maggio del '65 contro il Benfica. Anche lui ci ha lasciato, abbiamo altri esponenti di quell'Inter storica che rappresentano un fondamento bellissimo".

Marotta prosegue, come riporta FCInterNews: ". C'è solo da dire grazie con il cuore, sono sicuro che possiamo regalarci ancora delle bellissime soddisfazioni. Dobbiamo essere liberi di mente per portare a casa un risultato positivo".. Le sue condizioni non destavano particolare preoccupazione, ma il rientro del numero 9 interista continua a slittare.