Beppe Marotta, ad dell'Inter, parla del suo rapporto con Fabio Paratici nel corso dell'evento "Lo sport che verrà": "​Io non provo rancore, più che altro la mia è stata delusione. Se investo nell’amicizia con una persona sono disposto a dare tutto e a ricevere. La mia è una delusione, non tengo rancore. Cena insieme? Ci parliamo. Cioè, ci parliamo poco, ma perché non c’è occasione con la rivalità Inter-Juve".