Inter, Marotta: 'Per i rinnovi di Lautaro e Inzaghi non ci saranno problemi. Zhang vuole restare alla guida del club'

Redazione CM

9 ore fa



L'Inter alza al cielo lo Scudetto della seconda stella e lo fa con un gruppo coeso e impegnato, con tutti i suoi effettivi, in un'unica direzione. La conferma, se ce ne fosse bisogno, arriva dalle parole di Giuseppe Marotta, intervenuto ai microfoni di Sky, confermando l'unione di intenti e la volontà di proseguire con un progetto che includa Simone Inzaghi in panchina e Lautaro Martinez nel ruolo di capitano. Queste le sue parole:



SODDISFAZIONE - "Un obiettivo che cercavamo. Le dediche principali vanno a Zhang, con il quale ieri eravamo in collegamento video. L'abbiamo sentito ieri e stasera, poi ai nostri splendidi tifosi. Giusto passare i meriti: in primis al leader Inzaghi, poi a tutti i miei colleghi, Ausilio, Baccin, Zanetti e tutte le aree della società che hanno supportato questo raggiungimento dello straordinario traguardo che è la seconda stella. Volevamo ottenerlo, ci siamo riusciti. Sono emozionato e contento, è straordinario. Devo dire che questo è un ciclo, non abbiamo raggiunto il massimo. Abbiamo creato un modello, valorizzandolo. Il leader è Inzaghi, l'abbiamo sempre supportato standogli vicino anche nei momenti di difficoltà. Questa è la nostra forza, il fatto di avere uno zoccolo duro di italiani che è senso di appartenenza. Sono arrivati dodici giocatori da altre società, c'è un contagio del gruppo storico che riesce a inculcare la mentalità nerazzurra. Anche oggi abbiamo finito con il coltello tra i denti".





RINNOVI - "Per Lautaro e Inzaghi non ci saranno problemi, hanno grande voglia di continuare con noi e sarà obbligatorio arrivare alle conclusioni. Per quanto mi riguarda sono contentissimo di essere all'Inter, vado avanti finché le forze e lo stress me lo permetteranno".



L'ANNO PROSSIMO? - "La difficoltà assoluta sarà riconfermarsi, dovremo ripartire con grandissima umiltà senza fare rivoluzioni. Dobbiamo mantenere un concetto di sostenibilità, dando un occhio all'aspetto bilancistico. Credo che tutte le squadre italiane non possano sperperare i soldi. Con Ausilio e Baccin riusciamo a fare questo, credo che i tifosi debbano essere fiduciosi. Noi abbiamo un livello d'esperienza alto, gestire i momenti facili non è stato semplice. Soprattutto la cultura dell'invidia e altre situazioni, dobbiamo farci scivolare addosso le insinuazioni".