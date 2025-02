Inter, Marotta: "Polemiche? In Italia c'è la cultura dell'invidia, dobbiamo essere più forti di tutto"

Beppeha parlato ai microfoni di Dazn prima del derby d'Italia contro la Juventus:"Condivido quanto detto da Lautaro, contro la Juventus è importante la prestazione più che il risultato. Siamo in una fase interlocutoria, gli scontri diretti sono importanti ma non decisivi per l'assegnazione dello scudetto. La squadra è carica, il derby d'Italia ha un sapore particolare"."Ho trascorso otto anni molto belli alla Juventus, con grandi successi e una grande esperienza che mi è servita per arrivare a Milano. Oggi sono molto contento di essere all'Inter, per i risultati e le vittorie. Sono cresciuto e diventato più saggio in tutte le mie esperienze"

"Quando sei in un grande club le pressioni aumentano, in Italia non c'è la cultura della sconfitta e c'è la cultura dell'invidia. Tutti vogliono batterci, ma dobbiamo dimostrare di essere i più forti di tutto. L'adrenalina che vive Simone in panchina è differente dalla mia"