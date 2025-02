Inter, Marotta: "Polemiche sul calendario? Da anni lo stress è alto. Milan, i 16 punti di distacco..."

AFP via Getty Images

Il presidente dell'Inter, Beppe Marotta, ha parlato a Sky e Dazn nel prepartita della sfida che vedrà i nerazzurri affrontare il Milan nel derby di Milano. Ecco le sue parole."Si sa che la classifica in questo contesto non conta. Il divario di 16 punti fra noi e loro non conta. Dobbiamo solo riscattare le due sconfitte e portare a casa il bottino pieno. Siamo consapevoli di quello che dobbiamo fare"."E' da qualche anno che c'è uno stress dal punto di vista del calendario. Siamo tutti in attesa di una riforma, sia a livello nazionale che internazionale. Se consideriamo anche che noi parteciperemo al Mondiale per Club ci fa ragionare ancora di più sullo stress agonistico troppo elevato".

"Il derby ha un sapore a se. L'aspetto motivazionale ha un ruolo importante. I nostri giocatori ce l'hanno ben chiaro in mente e sono bene allenati a questo genere di partite. È per questo che dico che i 16 punti non si sentiranno""Calhanoglu è a posto, ma è evidente che gli manca un po' di condizione che si può trovare con la partita e con gli allenamenti. È un elemento molto importante per noi"- "Siamo stati attenti a cogliere le opportunità che ci servivano. La nostra speranza per Palacios e Buchanan è che possano trovare più spazio. Zalewski è un'alternativa di tutto rispetto. Vorrei sottolineare il ritorno di Calhanoglu che per noi è molto importante".

"È già scivolato via tutto. Abbiamo perso le ultime due, ma abbiamo vinto quelle prima. Basta pensare a quella di aprile cosa ci ha portato. C'è voglia di rivalsa quello sì".