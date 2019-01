Riunione importante in casa Inter oggi presso la sede di Corso Vittorio Emanuele. Il presidenteinsieme all'adil dse il dgsi sono incontrati per fare il punto sulle prossime mosse di mercato e per parlare, ovviamente della situazione di. Sia l'ad Marotta che il Presidente Steven Zhang, si sono soffermati all'uscita ai microfoni del nostro inviato, Pasquale Guarro."Gli allenamenti proseguono bene, stiamo migliorando la condizione fisica. Mercato? Se ci saranno delle opportunità i dirigenti saranno in grado di trovare i migliori talenti. Tutto va bene, è normale che i giornali parlino in questo periodo di trattative Icardi è il nostro capitano, parleremo del contratto ma non ci sono problemi e non ci faremo condizionare da quello che dicono i giornali. Sicuramente parleremo con lui, è un giocatore davvero professionale. Il mercato di gennaio non presenta grandi opportunità ma se ci saranno le coglieremo""Se posso tranquillizare i tifosi sul rinnovo di Icardi? Assolutamente sì, i tifosi possono stare tranquilli".