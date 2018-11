L'esperto di mercato di Sportitalia Alfredo Pedullà è intervenuto a Si gonfia la rete, su Radio Marte. Ecco le sue parole: “Martial è un circuito che vedrà la concorrenza anche delle italiane e Marotta già lo voleva alla Juve per cui immagino che ora ci proverà con l’Inter. Godin è un leader, un combattente e nello spogliatoio incide quasi come in campo. Ma, è alla ricerca dell’ultimo contratto importante. La Juve l’ha cercato, il Milan è tentato e chi lo prenderà farà il colpaccio".