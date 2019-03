Secondo il Corriere dello Sport in prima pagina, l'Inter è già molto attiva in vista del mercato estivo. "Marotta rifà l'Inter, è operativo con Ausilio per fare uno squadrone: vuole Chiesa della Fiorentina, a centrocampo uno tra Thomas dell'Atlético Madrid e Ndombele del Lione, mentre Barella, Dzeko e Rodrigo del Valencia sono altri nomi in lista".