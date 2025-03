Inter, Marotta: "Pronti a presentare al Comune una proposta per lo stadio e per le aree limitrofe"

Federico Targetti

16 minuti fa

Il presidente dell'Inter Beppe Marotta ha parlato ad Amazon Prime Video prima degli ottavi di finale di andata contro il Feyenoord allo stadio De Kuip:



"Credo che questo gruppo abbia grande consapevolezza, ci giochiamo una grande sfida sui 180 minuti. Siamo in grado di sopperire alle assenze. Gli incassi della Champions? Non ci pensiamo, stiamo giocando per passare il turno e rendere orgogliosa la proprietà e i tifosi. Il Feyenoord non gioca nel weekend? E' una pertinenza della Lega olandese, ma assolutamente non ci attacchiamo a questo".



STADIO - "Inter e Milan hanno bisogno di uno stadio all’avanguardia, che risponde ai crismi necessari. Siamo quasi pronti a presentare al Comune la proposta di acquisizione di San Siro e delle aree limitrofe. Mancano dei dettagli, auspico che a breve le proprietà mettano a punto questo documento. Oaktree ha messo come priorità la costruzione di uno stadio moderno".