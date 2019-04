Nel suo lungo intervento a Radio Anch'Io - Lo Sport, Beppe Marotta ha parlato anche del grande momento che stanno vivendo Pavoletti e Quagliarella e di un eventuale passaggio all'Inter: "Quagliarella ho avuto il piacere di gestirlo sia alla Sampdoria che alla Juve, anche se in bianconero si ruppe il legamento. È un esempio di longevità calcistica, sottolineo il suo grande valore, come anche quello di Pavoletti. Evidentemente le dinamiche che caratterizzano il mercato di una società come l'Inter sono un po' diverse, nonostante si tratti di due grandissimi professionisti".