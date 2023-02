Arrivano altre parole dell'ad dell'Inter Beppe Marotta, a Mediaset Infinity, e rilasciate nel prepartita della sfida poi vinta contro il porto. In particolare occhio al tema mercato e rinnovi con tanti giocatori che stanno trattando con la società.



COTRATTI IN SCADENZA - "Noi abbiamo tanti svincolati, dal punto di vista professionale tutti meriterebbero la conferma. Poi, purtroppo, quando si fanno delle analisi, il cuore va messo da una parte e la razionalità dall'altra".



SCELTE - "Dovremo fare delle scelte, delle valutazioni, ma le facciamo sempre con il massimo del rispetto per questi ragazzi".



SODDISFARE TUTTI - "E' una dinamica che il ds Ausilio sta portando avanti da tempo, io mi auguro che si possa arrivare a una conclusione che possa soddisfare tutti coloro i quali vogliono restare".